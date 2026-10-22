Sem Renê, veja as opções para o ataque do Vitória no próximo jogo

Siga o A TARDE no Google

Autor do gol do Esporte Clube Vitória no empate em 1 a 1 contra o Corinthians e atual artilheiro da equipe no ano, Renê não estará à disposição de Jair Ventura para a próxima partida, que acontece neste sábado, 24.

Com isso, o treinador do Leão da Barra vai precisar se desdobrar e olhar para seu elenco para buscar uma alternativa que supra a perda do atacante, que já marcou 17 vezes a favor do Vitória.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Porque Renê está suspenso?

O jovem atacante de 23 anos está suspenso para o confronto contra o Athletico-PR, que acontece neste sábado, 24, no Barradão, em Salvador, por ter tomado o terceiro cartão amarelo no empate contra o Corinthians.

No jogo, Renê foi o responsável por abrir o placar do confronto, que terminaria em 1 a 1.

Renê, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Quais as opções do Vitória para o próximo jogo?

Para o próximo confronto do Rubro-Negro, o treinador Jair Ventura dispõe de alguns atletas para realizar a função de Renê, alguns já citados logo após a partida contra o Corinthians.

“Perdemos o Renê, atacante importante para a gente, mas temos opções. Se quiser força, tem o Fabri, se quiser presença de área, tem o Alex. Se quiser, tem o Kayzer, que é um jogador muito importante para a gente”, contou o treinador após a partida.

Kayser é o principal candidato

O terceiro maior artilheiro do Vitória no ano, com 13 gols, Renato Kayzer é o mais cotado para assumir a posição de Renê para a partida deste domingo, 24.

Porém, vale relembrar que o atacante, que um dia já foi esperança de gol do Leão, atualmente vive uma fase abaixo do esperado, acumulando um jejum de 12 jogos sem balançar as redes, sua maior marca na equipe baiana.

No ano, Kayser acumula:

37 jogos;

13 gols;

2 assistências.

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Fabri é o primeiro citado por Jair Ventura

Logo após o jogo contra o Corinthians, o treinador do Vitória citou alguns nomes que poderiam substituir Renê, e o primeiro nome falado por Jair Ventura foi Fabri.

O atacante de 26 anos chegou a entrar em campo no segundo tempo do último jogo do Leão, e é visto como uma grande opção para o jogo aéreo do Rubro-Negro.

No ano, porém, Fabri marcou somente um gol e distribuiu duas assistências em 21 jogos, sendo majoritariamente utilizado na segunda metade das partidas.

Fabri, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Osvaldo também pode ser utilizado

Outro icônico jogador que pode ser utilizado por Jair Ventura é Osvaldo, um dos pilares de experiência do clube nesta temporada, com 39 anos.

Porém, diferente de Kayser, que, mesmo com a idade, vem sendo utilizado, Osvaldo foi pouco utilizado, somando 15 aparições no ano, sendo somente duas no Campeonato Brasileiro.

No ano, o atacante marcou apenas três gols e distribuiu uma assistência.

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Alex Bruno pode voltar aos holofotes

Um dos últimos nomes citados por Jair Ventura após o jogo contra o Corinthians foi o de Alex Bruno, que vem sendo pouco utilizado pelo treinador no ano.

Como um dos últimos reforços do Vitória em 2026, Alex tem somente três jogos disputados pelo Leão da Barra, todos entrando no meio das partidas, e ainda não marcou nenhum gol ou deu assistência.

Vale ressaltar que o atacante de 27 anos vinha se destacando pelo Asa na Série D, marcando 24 gols em 34 jogos.

Quando o Vitória volta a jogar?

O Vitória volta a campo neste sábado, 24, para enfrentar o Athletico, atual terceiro colocado do Brasileirão, diante de sua torcida, no Barradão, em Salvador às 16H30.

Agora o objetivo deixou de ser escapar do rebaixamento e passa a ser a classificação para a Copa Sulamericana.

No momento, o Vitória ocupa a 13ª colocação, com 37 pontos, dois a menos que o Botafogo, primeiro clube classificado para o campeonato internacional.