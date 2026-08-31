Vitória se isola como pior time no returno do Brasileirão

Apesar de seguir vivo na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória não vem repetindo o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra chegou à sua quinta derrota no segundo turno e possui a pior campanha entre os 20 participantes da Série A neste recorte.

Em atuação decepcionante, o Vitória perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG neste sábado, 29, na Arena MRV, mesmo enfrentando um adversário formado praticamente só por reservas. Com mais um resultado negativo, o Rubro-Negro segue como a equipe que mais perdeu no returno.

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Dos 18 pontos disputados na segunda metade do Brasileirão, o time de Jair Ventura só conquistou três e teve aproveitamento de apenas 16,7%. No período, foram 12 gols sofridos e somente dois marcados.

O clube baiano ocupa a 13ª posição na classificação geral, com 29 pontos, uma campanha estável. No entanto, a largada para o segundo turno veio com derrotas para Remo, Palmeiras, Flamengo, Bahia e Atlético, além da vitória sobre o Botafogo.

Vitória no 2º turno da Série A

Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada | Mangueirão

Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada | Barradão

Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada | Maracanã

Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada | Barradão

Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada | Barradão

Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada | Arena MRV

Jair Ventura contesta recorte

Em entrevista coletiva, Jair Ventura demonstrou incômodo quando foi questionado sobre o desempenho do Vitória no returno. O técnico contestou o recorte e lembrou que os pontos conquistados anteriormente permanecem importantes para a situação do clube na Série A.

"Por que o corte do retorno do campeonato? Por que esse corte? E antes da Copa, não serve? Jogou fora? Os pontos que conquistamos foram quando? Acabaram os pontos? A gente está na zona de rebaixamento? A postura de hoje vai melhorar", rebateu.

Jair Ventura na Arena MRV - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De olho na Copa do Brasil

Agora, o Leão volta todas as atenções para o confronto decisivo contra o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, 2 de setembro, às 21h30.

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro precisará vencer no Barradão por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente à semifinal. Se conquistar a vitória simples, força a disputa de pênaltis.