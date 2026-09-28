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CASO APARECIDA

Fachin reúne ministros em meio a temor de crise no STF chegar ao TSE

Reunião ocorre em meio a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida e Flávio Bolsonaro

Ane Catarine
Por
O presidente do STF, ministro Edson Fachin
O presidente do STF, ministro Edson Fachin - Foto: Fellipe Sampaio/STF
Eleições 2026

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, se reúne nesta segunda-feira, 28, com os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A reunião ocorre após uma decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que anulou, no domingo, 27, uma determinação de Mendonça e liberou publicações nas redes sociais relacionadas à lei que transformou Nossa Senhora Aparecida em Padroeira do Brasil.

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O episódio aumentou a tensão entre integrantes do STF e do TSE às vésperas do primeiro turno das eleições.

A decisão de Dino foi tomada após um pedido apresentado pelo humorista Antônio Tabet, que recorreu contra a determinação de Mendonça no TSE.

O ministro do STF entendeu que não havia elementos suficientes para justificar a retirada das publicações e determinou o restabelecimento dos conteúdos.

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Polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro

A polêmica começou nas redes sociais após a circulação de publicações que associavam o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), a um projeto de lei arquivado há quase 20 anos que propunha alterar a forma como Nossa Senhora Aparecida é mencionada na legislação brasileira.

De autoria do ex-deputado federal Professor Victório Galli, o projeto em questão propunha uma modificação para que a santa fosse considerada padroeira apenas dos católicos.

Tensão entre STF e TSE

A reunião também ocorre em um contexto de críticas internas sobre a atuação do TSE. Na semana passada, o decano do STF, Gilmar Mendes, cobrou nas redes sociais uma atuação apartidária e fiel à Constituição por parte da Justiça Eleitoral.

A intenção é que o encontro ajude a colocar panos quentes nas discussões, a fim de evitar impactos no processo eleitoral.

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Dino fachin STF

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