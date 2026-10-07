Entre os deputados, as mudanças ocorreram nos níveis normais

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Entre os 63 deputados estaduais baianos, três desistiram de disputar a reeleição e cinco tentaram um mandato de deputado federal, 55 disputaram a reeleição, 24 perderam, 31 se reelegeram.

Dá um índice de renovação da ordem de 38%, mas nada fora de tom, segundo o jornalista Paulo Bina, que há mais de 50 anos vivencia o dia a dia da Assembleia Legislativa baiana:

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– Sem maiores surpresas, tudo absolutamente dentro da média histórica.

Ele ressalva que, por motivos ainda não muito claros, este ano o número de candidatos foi dos menores, 1.220 – contra 1.712 em 2022, um recorde de participação.

Federais – Cinco dos atuais deputados estaduais tentaram voar para Brasília, Leandro de Jesus (PL), Manuel Rocha (UB), Robinho (UB), Olívia Santana (PCdoB) e Vítor Bonfim (PSB). Só dois, Manuel Rocha e Olívia Santana, se deram bem. Os outros simplesmente perderam, ficam sem mandatos.

Um deputado estadual reeleito, que não quis se identificar, disse que muita gente correu da disputa por conta dos custos:

– Disputar mandato é caro, muito pior para federal, com os deputados endinheirados com a grana das emendas milionárias.

Dos 39 federais, oito são novos, como a médica Raíssa Soares (PL) e Lucas Reis (PT), direita e esquerda.

Mas alguns, como o empresário Ditinho da Avivip (UB), de Santo Antônio de Jesus, foi a força da grana.

Carlos Henrique, da Fieb, diz que cenário não é bom para a Bahia

Instigado a dizer como está vendo o cenário político com o 2º turno entre Lula e Flávio, Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), afirmou, ontem, durante o lançamento do Index, que a Bahia pode enfrentar dificuldades se as forças dos governos federal e estadual forem antagônicas.

“Ter um governo federal com outro grupo político muda as relações. Vai ser uma responsabilidade muito grande para o governo do estado, uma dificuldade imensa para a Bahia trazer desenvolvimento, gerar renda, para que a gente consiga fazer uma agenda social. É o que a sociedade demonstrou na aprovação ao atual governo baiano”, avalia o dirigente.

Ele faz a ressalva:

“Não temos lado político. Entendemos as implicações das políticas públicas como questão educacional”.

Em síntese: o empresariado está preocupado.

PT se articula para ajudar Lula

O deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, reuniu-se, ontem, com os 14 deputados que o PT elegeu domingo. O partido tinha 10 deputados, agora contará com 14.

Até se disse que a pauta principal seria a mesa diretora, a ser eleita em fevereiro, mas Rosemberg negou:

– Questões da mesa diretora a gente discute adiante, o que queremos agora é ver formas de ajudar Lula no 2º turno.

Claudemiro deixa saudade em S. Francisco do Conde

São Francisco do Conde, a terra da Refinaria de Mataripe, hoje Acelen, lamentou a partida de uma das suas figuras queridas. Claudemiro Oliveira Dias, 90 anos, prefeito entre 1972 e 1985, no tempo em que o município ainda era Área de Segurança Nacional.

O radialista Átila Santana, filho da terra, sempre atento aos personagens que marcam a história lá, diz tratar-se de alguém que deixou bons exemplos, como gente e como gestor:

– As obras dele ainda estão todas aí. Foi ele quem fez o hospital, o estádio municipal, a Estação Rodoviária, o Mercado Popular e também a abertura das pesquisas e financiamentos sobre pessoas e lugares da nossa história. Fez a diferença, sim senhor.

REGISTROS

Gusttavo na festa 1

A prefeitura de Ribeira do Pombal quer pagar R$ 1,5 milhão para Gusttavo Lima cantar, domingo, na Festa de Outubro. Ele quis o dinheiro antecipado, o TCM recomendou não fazer. Seja como for, a prefeitura garante que ele cantará.

Gusttavo na festa 2

Seja como for, Ribeira do Pombal com Gusttavo Lima presta um desserviço à Bahia. O Ministério Público, sob a batuta da promotora Rita Tourinho, se articulou com a UPB para o cachê máximo a ser pago no São João fosse de R$ 700 mil. No caso aí, é mais que o dobro.

Luiza Erundina

Prefeita de São Paulo, onde também já foi vereadora, entre 1989 e 1993, Luiza Erundina, uma das fundadoras do PT, ainda faz história. Aos 91 anos, se tornou a deputada estadual mais velha já eleita no Brasil, só que agora pelo Psol.

Quase igual

E, por falar em Psol, o partido, que teve nos últimos anos Hilton Coelho como deputado estadual na Bahia, queria reeleger ele e eleger Kleber Rosa. Elegeu Kleber, mas Hilton perdeu, e o Psol ficou quase igual.