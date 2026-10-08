Vitório prevê tempo ruim para a Bahia caso Flávio vença a eleição

Manoel Vitório, secretário da Fazenda da Bahia, foi ontem à Assembleia fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2026. Pelo que ele disse, as finanças baianas vão bem, mas correm o risco de conturbações caso Flávio Bolsonaro vença a eleição.

Ele foi instado a falar sobre os possíveis impactos caso Lula perca. E foi bastante objetivo na resposta:

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– O que sempre esperamos dos dirigentes é uma condução republicana, respeitando e sem perseguição. É evidente que a reeleição do presidente Lula seria muito favorável à Bahia, que teria condições de assegurar a continuidade de projetos estruturantes como a ponte Salvador-Itaparica, o VLT e os investimentos relacionados à BYD.

Tempo ruim – Ele ressaltou que no passado a Bahia já teve problemas com empréstimos. Referiu-se, sem citar nomes, aos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, quando o Estado teve que recorrer à Justiça para liberar dinheiro de empréstimos já sacramentados.

Segundo Vitório, na gestão de Jerônimo os investimentos já somam R$ 28,79 bilhões, sendo que do total R$ 4,75 bilhões foram em valores liquidados entre janeiro e agosto deste ano.

Bom lembrar que as perseguições de Temer e Bolsonaro deixaram a Bahia com alta capacidade de endividamento. O Estado pode dever até 200% da receita corrente líquida, mas deve apenas 31%, situação que Jerônimo herdou. Será que vai poder usufruir?

Ivana Bastos volta à cena e é recebida com confetes e palmas

Mais votada em 2022, com 118.417 sufrágios, a deputada Ivana Bastos (PSD) foi este ano a mais votada de novo, com uma ressalva: ela cresceu e nas urnas de domingo obteve 203.202 votos.

Após a eleição, Ivana apareceu na Alba ontem pela primeira vez e foi recebida por amigos e auxiliares, com abraços, palmas, confetes e buquês de rosas.

– Só tenho a dizer obrigada a todos vocês que confiaram e confiam em mim.

Depois da festa, ela se reuniu com a bancada do PDT, com o deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente estadual do partido.

Só um ponto acertado: no começo de fevereiro, quando os deputados eleitos domingo tomam posse, todos apoiarão a reeleição dela para a presidência.

Em 195 anos de história, Ivana é a primeira presidente da Alba. E pelo visto vai ser duas vezes.

Vivaldo Amaral e a Sala Secreta

Vivaldo Amaral, um dos craques da advocacia criminalista na Bahia, vai dar hoje (19h), no auditório do Centro Empresarial Iguatemi, a aula especial Sala Secreta – Tribunal do Júri, para advogados, estudantes e interessados.

Com 30 anos de experiência na advocacia criminal e atuação em 749 tribunais do júri, ele diz que passar adiante um pouco da sua experiência é um dever.

– É uma forma de contribuir com os novos.

No pós-eleição, Rafael bota as tintas para alegrar a Alba

Estudante do 7º semestre da Escola de Belas Artes da UFBa, Rafael Mendonça, 42 anos, é o artista que enfeita a entrada da Alba na primeira semana após as eleições 2026, com a exposição ‘As paisagens’, reunindo 14 obras em acrílico e óleo sobre tela e também a técnica espatulada.

Ele conta que já pinta desde os 30 anos e entrou na faculdade já sabendo alguma coisa.

– Mas a inserção nas disciplinas de desenho foi importantíssima para aperfeiçoar o traço, sem falar que o aprendizado acadêmico é importantíssimo para agregar no currículo.

Mas Rafael também entra noutros campos das artes. É moldureiro e às vezes cantor, e também violonista. Se cantar como pinta...

REGISTROS

Quase empate

Em Ubaitaba ACM Neto teve 4.925 votos e Jerônimo 4.922, vantagem de apenas três votos. Mas a prefeita Gracinha Viana (Avante), que apoiou Jerônimo, celebrou. Lula venceu bem, Rui Costa e Jaques Wagner também e os deputados dela, Netto Carletto (Avante) e Niltinho (PSD), foram os mais votados.

Meia vitória

Quem também perdeu e celebrou foi Adriano Lima (PSD), ex-prefeito de Serrinha. Ele não se elegeu, mas lá foi disparadamente o mais votado, com 19.325 votos. Osni Cardoso (PT), também ex-prefeito, foi o estadual mais votado, mas com 11.466 votos. Adriano ficou na 2ª suplência.

Ponte do Acaraí

A Seinfra anunciou que vai dar uma recauchutada na Ponte sobre o Rio Acaraí, em Camamu, e lá dizem que já era tempo. A tal ponte foi construída há quase 50 anos pelo prefeito José Pereira de Souza, o Zezito, com recursos do próprio município. E fez a conexão de Camamu com Itacaré.