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LEVI VASCONCELOS

Vitório prevê tempo ruim para a Bahia caso Flávio vença a eleição

Secretário destaca a importância da reeleição de Lula para manter investimentos na Bahia

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Manoel Vitório, secretário da Fazenda
Manoel Vitório, secretário da Fazenda - Foto: Neuza Menezes | Agência Alba

Manoel Vitório, secretário da Fazenda da Bahia, foi ontem à Assembleia fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2026. Pelo que ele disse, as finanças baianas vão bem, mas correm o risco de conturbações caso Flávio Bolsonaro vença a eleição.

Ele foi instado a falar sobre os possíveis impactos caso Lula perca. E foi bastante objetivo na resposta:

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– O que sempre esperamos dos dirigentes é uma condução republicana, respeitando e sem perseguição. É evidente que a reeleição do presidente Lula seria muito favorável à Bahia, que teria condições de assegurar a continuidade de projetos estruturantes como a ponte Salvador-Itaparica, o VLT e os investimentos relacionados à BYD.

Tempo ruim – Ele ressaltou que no passado a Bahia já teve problemas com empréstimos. Referiu-se, sem citar nomes, aos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, quando o Estado teve que recorrer à Justiça para liberar dinheiro de empréstimos já sacramentados.

Segundo Vitório, na gestão de Jerônimo os investimentos já somam R$ 28,79 bilhões, sendo que do total R$ 4,75 bilhões foram em valores liquidados entre janeiro e agosto deste ano.

Bom lembrar que as perseguições de Temer e Bolsonaro deixaram a Bahia com alta capacidade de endividamento. O Estado pode dever até 200% da receita corrente líquida, mas deve apenas 31%, situação que Jerônimo herdou. Será que vai poder usufruir?

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Ivana Bastos volta à cena e é recebida com confetes e palmas

Mais votada em 2022, com 118.417 sufrágios, a deputada Ivana Bastos (PSD) foi este ano a mais votada de novo, com uma ressalva: ela cresceu e nas urnas de domingo obteve 203.202 votos.

Após a eleição, Ivana apareceu na Alba ontem pela primeira vez e foi recebida por amigos e auxiliares, com abraços, palmas, confetes e buquês de rosas.

– Só tenho a dizer obrigada a todos vocês que confiaram e confiam em mim.

Depois da festa, ela se reuniu com a bancada do PDT, com o deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente estadual do partido.

Só um ponto acertado: no começo de fevereiro, quando os deputados eleitos domingo tomam posse, todos apoiarão a reeleição dela para a presidência.

Em 195 anos de história, Ivana é a primeira presidente da Alba. E pelo visto vai ser duas vezes.

Vivaldo Amaral e a Sala Secreta

Vivaldo Amaral, um dos craques da advocacia criminalista na Bahia, vai dar hoje (19h), no auditório do Centro Empresarial Iguatemi, a aula especial Sala Secreta – Tribunal do Júri, para advogados, estudantes e interessados.

Com 30 anos de experiência na advocacia criminal e atuação em 749 tribunais do júri, ele diz que passar adiante um pouco da sua experiência é um dever.

– É uma forma de contribuir com os novos.

No pós-eleição, Rafael bota as tintas para alegrar a Alba

Estudante do 7º semestre da Escola de Belas Artes da UFBa, Rafael Mendonça, 42 anos, é o artista que enfeita a entrada da Alba na primeira semana após as eleições 2026, com a exposição ‘As paisagens’, reunindo 14 obras em acrílico e óleo sobre tela e também a técnica espatulada.

Ele conta que já pinta desde os 30 anos e entrou na faculdade já sabendo alguma coisa.

– Mas a inserção nas disciplinas de desenho foi importantíssima para aperfeiçoar o traço, sem falar que o aprendizado acadêmico é importantíssimo para agregar no currículo.

Mas Rafael também entra noutros campos das artes. É moldureiro e às vezes cantor, e também violonista. Se cantar como pinta...

REGISTROS

Quase empate

Em Ubaitaba ACM Neto teve 4.925 votos e Jerônimo 4.922, vantagem de apenas três votos. Mas a prefeita Gracinha Viana (Avante), que apoiou Jerônimo, celebrou. Lula venceu bem, Rui Costa e Jaques Wagner também e os deputados dela, Netto Carletto (Avante) e Niltinho (PSD), foram os mais votados.

Meia vitória

Quem também perdeu e celebrou foi Adriano Lima (PSD), ex-prefeito de Serrinha. Ele não se elegeu, mas lá foi disparadamente o mais votado, com 19.325 votos. Osni Cardoso (PT), também ex-prefeito, foi o estadual mais votado, mas com 11.466 votos. Adriano ficou na 2ª suplência.

Ponte do Acaraí

A Seinfra anunciou que vai dar uma recauchutada na Ponte sobre o Rio Acaraí, em Camamu, e lá dizem que já era tempo. A tal ponte foi construída há quase 50 anos pelo prefeito José Pereira de Souza, o Zezito, com recursos do próprio município. E fez a conexão de Camamu com Itacaré.

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Bahia coluna levi vasconcelos Política

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