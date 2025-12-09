Histórico: Fenagro 2025 movimenta mais de R$ 120 milhões em Salvador

Ranch sorting exclusivo para mulheres e crianças - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A 34ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) encerrou suas atividades no Parque de Exposições de Salvador reafirmando seu status de maior evento agropecuário do Norte e Nordeste do Brasil. Ao longo de nove dias, a edição de 2025 atraiu cerca de 200 mil visitantes e está projetada para movimentar mais de R$ 120 milhões em negócios.

O evento se destacou pela diversidade e abrangência, reunindo 600 expositores de 12 estados e exibindo aproximadamente 3 mil animais de diversas raças (bovinos, caprinos, ovinos e equídeos).

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Fenagro 2025 provou ser mais do que apenas uma feira de animais: consolidou-se como um programa completo que integrou negócios, tradição e entretenimento para todas as idades. A programação incluiu:

Agenda técnica ampliada: Palestras, workshops e debates sobre inovações do setor.

Competições e leilões: Eventos de alto nível que atraíram produtores e investidores.

Cultura e serviços: Shows diários, feiras de artesanato e produtos agrícolas, além da oferta de serviços públicos gratuitos pelas secretarias estaduais.

Entretenimento familiar: Atrações de aventura e atividades especialmente dedicadas ao público infantil.

Públicos variados circularam pelos pavilhões e arenas, desde produtores e investidores fechando negócios e conferindo inovações, até famílias e estudantes em busca de aprendizado e vivência da cultura popular.

No último dia, os visitantes reforçaram a feira como espaço de convivência, aprendizado e entretenimento. Para o coordenador do evento, Eduardo Dute, a edição marcou um novo patamar. “Quebramos recordes, impulsionamos negócios e aproximamos as famílias da capital ao que as famílias do campo produzem, com foco em tecnologia e práticas sustentáveis", afirma.

O presidente da Accoba, Almir Lins, destacou a ampliação da área institucional e das atrações para crianças, como brinquedos, tirolesa e espaços de convivência. “A família é fundamental aqui. Ver as crianças brincando no gramado com os animais mostra a essência da feira. O sentimento é de dever cumprido.”

Na foto, crianças passeando nos poneis durante Fenagro | Foto: SHIRLEY STOLZE

Esportes na Fenagro: protagonismo feminino, inclusão e competições que movimentaram o público

A edição 2025 evidenciou a ampliação da presença feminina no agro, com Georgia Ortega, Zulmira Sena e Maria Goreti à frente de arenas, competições e projetos sociais, reforçando o protagonismo das mulheres no universo equestre.

Pela primeira vez, a Fenagro sediou um ranch sorting exclusivo para mulheres e crianças, reunindo 6 crianças e 14 competidoras em uma ação solidária em prol do Hospital Martagão Gesteira.

A feira também recebeu a Grande Final do Campeonato Baiano de Ranch Sorting, com mais de 600 duplas das categorias Aberta, Amador, Amador Light, Amador Principiante, Feminina e Infantil, além de paratletas. As provas fortaleceram a cadeia econômica do cavalo e atraíram grande público.

No basquete, a Fenagro recebeu a etapa final do Campeonato Baiano de Basquete 3x3, reunindo 32 equipes e definindo o ranking estadual de 2025. O X1 consagrou Sueudo Gomes, 22 anos, de Recife, como campeão após quatro jogos consecutivos.

Lazer, bem-estar e programação musical

Entre as atrações mais procuradas, o Parque Inflável Gigante, com 1.000 m², recebeu crianças de 1 a 12 anos e se tornou um dos maiores sucessos da feira. Montado pela Plim Plim Brinquedos, o espaço reuniu corrida de obstáculos, piscinão de bolinhas e outras atividades lúdicas, além de um touro mecânico que também atraiu o público adulto.

A tirolesa de 15 metros de altura ofereceu vistas panorâmicas do Parque de Exposições e garantiu adrenalina para visitantes de todas as idades.

A Vila Pônei manteve seu tradicional encanto ao proporcionar passeios monitorados, especialmente para as crianças, enquanto a Casa do Papai Noel, ambientada com referências ao campo, tornou-se um dos espaços mais visitados e fotografados da Fenagro.

Show de Zezo e A Vontade durante a Fenagro 2025 | Foto: Clara Pessoa

A programação musical contou com apresentações de Dan Mocidade (BA), Filomena Bagaceira (BA), Luz Vermelha (BA), BenzaDeus (DF), Renanzinho CBX (BA), Jow (BA), Lary (RJ) e Banda À Vontade, ao lado de Zezo (RN), Raí Saia Rodada (RN) e Luan Estilizado (PB).

Educação: mais de 5 mil visitantes em vivências temáticas

A Fenagro promoveu uma programação educativa que recebeu mais de 5 mil visitantes, entre estudantes das redes municipal, estadual e privada, educadores e público espontâneo.

Os quatro ambientes temáticos reuniram oficinas de plantio e educação ambiental, jogos educativos desenvolvidos em parceria com o Detran-BA, rodas de leitura, contação de histórias, vivências artísticas e a produção de um jornal da feira.

Distribuídos em espaços complementares, o Espaço Multicultural ofereceu:

Exposições, contação de histórias e atividades artísticas;

A Sala Gamer aproximou tecnologia, trânsito e aprendizagem por meio de jogos interativos;

O Espaço Semearte recebeu oficinas práticas de educação ambiental e atividades de plantio;

E a Agência Expressa promoveu vivências de educomunicação e a criação do jornalzinho da feira, envolvendo crianças e jovens em todo o processo.

Além das atividades, os visitantes receberam lanche e mudas de hortaliças, incentivando o cultivo doméstico e ampliando o caráter formativo das experiências. Para muitos educadores e famílias, o espaço funcionou como uma extensão da sala de aula, aproximando crianças e jovens dos temas ligados à sustentabilidade, segurança no trânsito e valorização do campo.

Cultura, gastronomia e produtos da Bahia

A Cozinha Show e a Cozinha Kids aproximaram adultos e crianças da gastronomia baiana com demonstrações culinárias e oficinas práticas. No estande principal, chefs apresentaram pratos preparados com ingredientes da agricultura familiar, reforçando a conexão entre campo e mesa.

A Feira das Feiras reuniu a produção e a cultura de 14 municípios, ampliando a representatividade regional dentro da Fenagro. Participaram Rio Real, Casa Nova, Ilhéus, Piatã, Miguel Calmon, Nilo Peçanha, Cachoeira, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Pedrão, Itarantim, Itanagra e Brumado, com palestras, exposições, atividades educativas, orientações, degustações, análise laboratorial de mel e venda de produtos.

Na Vila da Cachaça, o volume de vendas foi expressivo, com destaque para os rótulos mais procurados: Cachaça Matriarca (Amburana), da Chapada Diamantina, além de Amada, Serra das Almas e Paramirim, que reafirmaram a força dos produtos artesanais baianos.

Saúde, serviços, ações sociais e bem-estar animal

O Pavilhão do Governo contou com 24 estandes que ofereceram uma série de serviços ao público, incluindo a aplicação de 700 doses de vacinas pela Sesab, 69 novos cadastros de medula óssea realizados pela Hemoba e diversas frentes de atendimento técnico e orientações ao cidadão.

No total, o espaço envolveu 47 instituições e parceiros, entre secretarias estaduais, órgãos de pesquisa, entidades de fomento, cooperativas e iniciativas ligadas à ciência, tecnologia, meio ambiente, crédito rural e agricultura familiar, consolidando o pavilhão como um dos polos mais procurados da feira.

Pavilhão do Governo na Fenagro 2025 | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Em parceria entre a Seagri e o Grupo A TARDE, a Fenagro arrecadou cinco toneladas de alimentos não perecíveis em três dias. Os itens foram entregues ao programa Bahia Sem Fome, que distribuirá as doações para famílias em situação de vulnerabilidade.

No espaço de bem-estar animal, ações de adoção responsável resultaram em novos lares para duas cadelas e 23 gatos. A tradicional Casa do Papai Noel, integrada ao circuito de experiências da feira, também atraiu grande público e recebeu mais de 6 mil visitantes ao longo dos nove dias.

Sustentabilidade e meio ambiente

A Sema e o Inema reforçaram o compromisso ambiental da Fenagro ao distribuir mais de 1 mil mudas nativas e apresentar ao público um espaço imersivo que recriava elementos da Mata Atlântica, com painéis sobre biodiversidade, recursos hídricos, polinizadores, serviços ecossistêmicos e práticas sustentáveis. A ação integrou educação ambiental, sensibilização e orientação técnica.

Além disso, o Programa Bahia Sem Fogo esteve presente com atividades de prevenção e conscientização sobre o combate a incêndios florestais, conectando preservação ambiental e produção agropecuária.

Articulação regional e políticas agrícolas

A Fenagro também se destacou como palco de articulação institucional ao sediar a assinatura de dois Termos de Cooperação Técnica entre secretários de Agricultura dos estados que integram as regiões MATOPIBA e SEALBA.

Os acordos envolvem mais de 180 municípios e têm como foco a integração de políticas voltadas para sanidade agropecuária, logística, sustentabilidade, fortalecimento de cadeias produtivas e desenvolvimento tecnológico.

As ações preveem iniciativas conjuntas que incluem desde ampliação do Plano ABC+ até estratégias de apoio à citricultura, ao leite e a outras atividades essenciais para a economia regional.

Lideranças reforçam importância do evento

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que a Fenagro cumpre um papel estratégico para o desenvolvimento do campo e para a formação das novas gerações, afirmando que “a Fenagro fortalece nossas cadeias produtivas, aproxima o público da origem dos alimentos e apresenta as inovações que estão transformando o agro baiano. É uma oportunidade para as crianças verem de onde nasce a comida. Isso aqui é aprendizado vivo.”

Abertura oficial da FENAGRO 2025 com o governador Jeronimo Rodrigues. | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ele reforçou que o avanço do setor depende da união entre governo, produtores e instituições, defendendo a integração entre urbano e rural e a modernização das cadeias produtivas, especialmente para apoiar pequenos agricultores.

O secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, lembrou a força econômica do segmento ao afirmar que “mais de 25% do PIB baiano vem do agro”, ressaltando que o evento traduz a união do setor e reforça vínculos afetivos e produtivos da população com a feira. Para ele, “a Fenagro é convívio familiar, é espaço de negócios, é memória afetiva”, além de reunir atividades técnicas que fortalecem agricultura familiar, pecuária e agronegócio.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, destacou o papel da feira na integração entre produção, conhecimento e sociedade, afirmando que a Fenagro “transforma o Parque de Exposições em um espaço familiar, educativo e democrático”, aproxima quem produz de quem transforma e traz visibilidade para a agricultura familiar. “A Fenagro traz luz para quem alimenta diariamente o nosso povo”, afirmou.

Autoridades como Ivana Bastos, Geraldo Júnior, ACM Neto, Marcius Gomes, Rowenna Brito, Maurício Bacelar e outros reforçaram o impacto econômico, institucional e social da feira, destacando sua capacidade de movimentar investimentos, integrar políticas públicas, fortalecer cadeias produtivas, impulsionar o turismo de negócios e transformar o evento em uma verdadeira sala de aula para estudantes e visitantes.

Uma Fenagro histórica

Com público recorde, forte impacto econômico, protagonismo feminino, ações sociais, acordos estratégicos, integração regional e intensa participação de famílias, produtores e instituições, a Fenagro 2025 reafirmou seu papel como um dos maiores eventos do agro brasileiro.

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Para o secretário da Seagri, Pablo Barrozo, o resultado confirma a força do setor agropecuário da Bahia. “Agradeço a todos que contribuíram para o sucesso dessa edição histórica, consagrando a Fenagro como um programa da família baiana e aproximando o campo da cidade. Todos que vieram aqui levarão experiências para o resto da vida. Além dos 40 órgãos estaduais e federais que estiveram presentes com serviços e demonstrações técnicas, os municípios mostraram todo o seu potencial agrícola e cultural, revelando o que a Bahia tem de melhor”, destacou.

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.