Glória Maria, Rita Lee e Varela: relembre famosos que morreram em 2023 | A TARDE

Glória Maria, Rita Lee, Raimundo Varela, Jayme Figura e tantas outras personalidades brasileiras e baianas morreram em 2023, deixando muita saudade entre familiares, amigos e sua legião de fãs e admiradores.

Com um legado que jamais será esquecido seja no jornalismo, na dramaturgia, na música, na internet, no esporte ou na política, o Portal A TARDE lembrou as despedidas no decorrer do ano.

Confira a lista abaixo:

Janeiro

O cantor de pagode Renatinho Bokaloka morreu, aos 48 anos, no dia 5 de janeiro, após complicações de um infarto. O grupo Bokaloka surgiu no ano de 1995 com o nome de "Água na boca", e era formado por Renatinho (vocalista), Toninho Branco (cavaco), Leandro (pandeiro), Layse (percussão), Robinho (bateria), Pedro Py (teclado), Marcelo (baixo) e Bidú (surdo). Em 1997 lançou o seu primeiro CD "você vai se amarrar" (Indie Records) sendo, "mais uma chance", a primeira música de trabalho. Em 1998 o segundo CD "Apaixonado" com as músicas "apaixonado" e "shortinho saint tropez".

O ex-atacante Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, morreu aos 68 anos, em 8 de janeiro. O ídolo do clube carioca foi o jogador que mais vezes atuou com a camisa cruzmaltina, em 1.110 vezes. Ele também é o maior artilheiro do Vasco com 708 gols. Em São Januário, o recorde também é dele, tendo marcado 184 gols no estádio. Das 22 temporadas como jogador, 21 foram defendendo a Cruz de Malta.

David Crosby morreu aos 81 anos, em 18 de janeiro | Foto: AFP

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, faleceu em 12 de janeiro, aos 54 anos. A cantora e compositora é mãe de três filhos, incluindo Riley Keough, que ganhou notoriedade por sua atuação na série antológica "The Girlfriend Experience", em 2016. Lisa Marie Presley nasceu em 1968 e é proprietária da mansão Graceland, que era de seu pai, em Memphis, hoje uma atração turística popular. Ela tinha nove anos quando Elvis morreu em Graceland em 1977.

O cantor, guitarrista e compositor David Crosby morreu aos 81 anos, em 18 de janeiro. Crosby criou um estilo de folk-rock distinto nos Estados Unidos, com os Byrds e, mais tarde, com Crosby, Stills, Nash & Young. Duas vezes integrante do Hall da Fama do Rock, seguiu sendo um artista prolífico ao longo de sua vida.

Fevereiro

Nome de Glória Maria contou com a maior quantidade de pesquisas na internet | Foto: Rede Globo

Glória Maria faleceu em 2 de fevereiro, dia dedicado para celebrar a orixá Iemanjá, de quem era devota. A jornalista passou os últimos quatro anos lutando contra um câncer de pulmão. Uma comoção enorme tomou conta do país: o nome de Glória contou com a maior quantidade de pesquisas na internet. Seguia em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um pedido feito pela deputada estadual Olívia Santana (PDdoB), em 2019, para que a jornalista e apresentadora recebesse o título de cidadã baiana. De acordo com Olívia Santana, com a morte de Glória Maria, o pedido de título será revisto e será feita uma homenagem póstuma pela Alba.

Março

Cartunista Paulo Caruso morreu em 4 de março | Foto: Divulgação

Ex-ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha morreu aos 77 anos, em 13 de março. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) desde 1966, ele foi ministro de diferentes pastas, durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Eliseu Padilha ainda teve quatro mandatos como deputado federal, entre os anos de 1995 e 2015. Ele também foi prefeito de Tramandaí, entre 1989 e 1993.

O cartunista Paulo Caruso morreu em 4 de março, aos 73 anos. Caruso trabalhava no programa televisivo semanal de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura, fazendo charges ao vivo dos entrevistados e jornalistas, e também publicava charges na revista Época.

Conhecido pelos trabalhos em John Wick e The Wire, Lance Reddick também faleceu em março, devido a uma doença cardíaca. Ele deixou a mulher Stephanie Reddick e dois filhos, Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddick.

Maio

Tina Turner, a "Rainha do Rock" internacional, morreu aos 83 anos | Foto: AFP

A eterna "Rainha do Rock Brasileiro" Rita Lee morreu aos 75 anos, em 8 de maio. Ela nasceu na capital São Paulo, no dia 31 de dezembro de 1947. Durante toda a sua carreira, Rita Lee foi referência de criatividade e independência feminina. Em 1966, ela formou a banda 'Os Mutantes', considerada a maior do rock brasileiro. Em 1979, Rita Lee se firmou na carreira solo, com músicas de sucesso no pop-rock. Um dos álbuns mais bem sucedidos foi “Rita Lee”, de 1979, com “Mania de Você”, “Chega mais” e “Doce Vampiro”. Em 2001, ela ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa com “3001”.



A apresentadora de TV e cozinheira Palmirinha Onofre faleceu aos 91 anos, em 7 de maio. Palmirinha estreou na TV em 1994, aos 63 anos, em participação de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na Band. Trabalhou por cinco anos com Ana Maria Braga na TV Record, por onze anos na TV Gazeta, além de ter atuado também na Fox Life e GNT. A apresentadora deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos.

Tina Turner, a "Rainha do Rock" internacional, morreu aos 83 anos, em 24 de maio. Ela ganhou 12 prêmios Grammy, vendeu mais de 200 milhões de álbuns, atuou em vários filmes e escreveu três memórias best-sellers, incluindo uma que foi adaptada para a cinebiografia de 1993 “What's Love Got to Do with It”, estrelada por Angela Bassett como a personagem principal.

Junho

Político e ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos | Foto: AFP

Político e ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos, em 12 de junho. Chamado de "o imortal" por sua longevidade na política, o senador e empresário havia sido internado na sexta-feira, 9, em um hospital de Milão. Um dos homens mais ricos da Itália, que em 2011 tinha a 118ª maior fortuna do mundo, Berlusconi foi um grande comunicador e um anticomunista convicto, amado e odiado com a mesma intensidade.

Julho

O diretor, roteirista, ator e dramaturgo Zé Celso faleceu em 6 de julho, aos 86 anos. Nascido em 1937, na cidade de Araraquara, São Paulo, Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do país. Ele foi o fundador do Oficina, um dos maiores e mais conhecidos grupos teatrais no país.

Zé Celso faleceu em 6 de julho | Foto: Divulgação

O pianista, cantor e compositor brasileiro João Donato morreu aos 88 anos, em 17 de julho. Ele era instrumentista, arranjador, cantor e compositor. Nascido no Acre, em 1934, o artista se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 1940, onde começou a se relacionar com artistas como Lúcio Alves e Altamiro Carrilho, sendo integrante do grupo Altamiro e Seu Regional.

O lendário cantor Tony Bennett morreu em 21 de julho, aos 96 anos. Benett tinha mais de 70 anos de carreira e chegou a ser chamado de "o maior cantor popular do mundo" por Frank Sinatra. Os dois cantaram juntos e Bennett também performou ao lado de Amy Winehouse e Lady Gaga. Até 2009, ele tinha mais de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo e ganhou 20 Grammys.

Agosto

A atriz Aracy Balabanian morreu em 7 de agosto aos 83 anos. Nascida em 22 de fevereiro de 1940, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela era uma das atrizes mais requisitadas da TV brasileira. Uma das personagens mais lembradas de Aracy é a Dona Armênia de Rainha da Sucata (1990) e seu icônico bordão “Na chón!”. Outra personagem inesquecível de Aracy é Cassandra do programa humorístico Sai de Baixo (1996-2001).

A atriz Léa Garcia morreu em 15 de agosto aos 90 anos. Uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira, ela contabilizava mais de 100 produções no currículo, incluindo cinema, teatro e televisão. Ela já conquistou quatro Kikitos, com "Filhas do Vento", "Hoje tem Ragu" e "Acalanto". Na TV, a veterana atriz se destacou em papéis em novelas como Selva de Pedra", "Escrava Isaura", "Xica da Silva" e "O Clone".

Cardeal Dom Geraldo Majella faleceu no dia 26 de agosto | Foto: Divulgação

Morreu, no dia 26 de agosto, aos 45 anos, o cantor MC Marcinho, também conhecido como o “Príncipe do Funk”. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

No mesmo dia faleceu, em Londrina, no Paraná, o Cardeal Dom Geraldo Majella. O religioso, que era arcebispo emérito de Salvador, tinha 89 anos. Dom Geraldo estava com a saúde afetada desde o fim de 2022, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele seguia em internamento domiciliar, até o quadro piorar.

Setembro

O apresentador da RecordTV Itapoan e da Rádio Sociedade da Bahia, Raimundo Varela, faleceu na madrugada do dia 7 de setembro, aos 75 anos. Ele foi o idealizador do Balanço Geral, programa que ganhou força e terminou entrando na grade oficial da Record TV, em todo o Brasil. O apresentador era bitransplantado e desde a pandemia vinha realizando o trabalho na rádio e na tv de casa.

Considerado um dos principais nomes do teatro baiano, o ator e diretor Harildo Déda morreu aos 83 anos no dia 19 de setembro, em Salvador. Na televisão e no cinema, Harildo Déda tem participação em Carga Pesada, Faça Sua História, Gabriela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tieta do Agreste, Central do Brasil, Cidade Baixa e Quincas Berro D'água.

Apresentador Raimundo Varela faleceu na madrugada do dia 7 de setembro | Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Outubro

Matthew Perry, o Chandler Bing de "Friends", morreu aos 54 anos, em 28 de outubro. Ator, produtor, roteirista e comediante, seu papel mais conhecido foi o de Chandler na cultuada série Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004. Após o término de Friends, Perry continuou trabalhando com entretenimento, fazendo participações em várias séries de televisão, entre elas, “The Good Wife" e “The Odd Couple". No cinema, esteve em filmes como “Meu Vizinho Mafioso", “Não Olhe pra Cima” e “17 outra vez”. Ele também atuou como produtor e roteirista em algumas produções.

No mesmo dia, o influenciador baiano Rodrigo Amendoim foi encontrado morto em seu apartamento. A informação foi divulgada pelo influenciador Cristian Bell. Antes de conquistar 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ele era vendedor de amendoim e geladinhos na Bahia. Com o sucesso nas redes sociais, o influencer saiu da pobreza e alcançou ascensão financeira ao compartilhar com os seguidores sua rotina, detalhes de sua vida amorosa, vídeos de humor e a oferecer conselhos com base em suas experiências de vida.

Rodrigo Amendoim foi encontrado morto em seu apartamento | Foto: Reprodução | Instagram

Novembro

A arte e as ruas do Centro Histórico de Salvador perderam, em 26 de dezembro, o artista plástico, poeta, músico e desenhista Jayme Figura, de 64 anos. Nascido na cidade de Cruz das Almas, Jayme veio para Salvador aos cinco anos. Seu ateliê, chamado de “Sarcófago”, ficava localizado em uma casa localizada na Ladeira do Carmo, no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana. O imóvel, em formato labiríntico, continha as esculturas de ferro, gesso, cimento, madeira e outros materiais, de maneira imersiva.

A atriz Elizangela do Amaral morreu, no dia 3 de novembro, aos 68 anos, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Ela fez sucesso em produções globais como as novelas "Força do querer" e "A Dona do Pedaço", entre outras.

Artista Jayme Figura faleceu aos 64 anos | Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Veterana da dramaturgia, Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos, em João Pessoa, na Paraíba, no dia 5 de novembro. Filha de espanhóis, Lolita teve a carreira permeada por personagens que falavam com sotaque castelhano. Em “Sassaricando” (1987), ela interpretou a espanhola Aldonza, mãe de Tancinha (Claudia Raia).

Influenciadora e ex-participante do reality show Power Couple, Luana Andrade morreu no dia 7 de novembro, aos 29 anos. A artista namorava há dois anos com o também influenciador João Haddad, que competiu junto com ela no programa. Amigos revelaram que ela morreu após realizar um procedimento estético

Neto do escultor baiano Mário Cravo Júnior, Akira Cravo morreu aos 31 anos no dia 13 de novembro. Ele era filho do fotógrafo Mario Cravo Neto com a pintora Angela Cunha. Akira passou a se interessar pela fotografia e arte aos 17 anos e ficou conhecido por exaltar a cultura baiana em suas obras.

Dezembro

Morreu no dia 11 de dezembro, aos 61 anos, o ator Andre Braugher, famoso por interpretar o Capitão Ray Holt na série Brooklyn Nine-Nine. Segundo o Deadline, o ator faleceu após sofrer com uma "breve doença". Ainda não há maiores detalhes sobre a causa da morte. Dono de uma carreira de sucesso, Braugher já recebeu 11 nomeações ao Emmy Awards, maior premiação da TV norte-americana, e ganhou duas vezes, em 1998, pela série Homicide: Life on the Street, e em 2006, pela minissérie Thief.

O renomado cantor e compositor da bossa nova Carlos Lyra morreu no dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro, aos 90 anos. Internado na quinta-feira, 14, devido a um quadro de febre no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Lyra teve o estado de saúde piorado após uma infecção bacteriana. Autor de clássicos como 'Coisa mais linda', 'Minha namorada', 'Primavera', 'Sabe você', "Maria Ninguém", "Lobo Bobo" e 'Você e eu', o artista carioca destacou-se como um dos maiores melodistas da música brasileira. Ele era conhecido por sua parceria com nomes como Vinicius de Moraes, o baiano João Gilberto, e Ronaldo Bôscoli.

Paulo César Black, um dos diretores do Bloco Ilê Aiyê, faleceu no dia 18 de dezembro. Ele tinha 72 anos e estava internado há um mês no Hospital das Clínicas, em Salvador. O bloco lamentou a perda do diretor: “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido diretor Paulo César Black. Perdemos um grande homem, uma pessoa de extrema importância para toda a família Ilê Aiyê”.

Carlos Lyra morreu no dia 16 de dezembro | Foto: Divulgação