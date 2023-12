Salvador tem 2023 marcado por crimes violentos e fim de investigações | A TARDE

Diversos fatos marcaram a cidade de Salvador e Região Metropolitana (RMS) em 2023. Além do avanço na criminalidade, que culminou em perdas como a do policial Federal, Lucas Caribé, e da líder religiosa, Bernadete Pacífico, a capital baiana ainda presenciou o desfecho depois de mais de 20 anos do julgamento do 'Caso Lucas Terra'.

O ano também foi responsável por marcar o retorno do tradicional Carnaval de Salvador, após dois anos de paralisação devido à Covid-19. No entanto, nem tudo foi apenas festa e situações tristes ocorreram durante a folia momesca.

Nesta retrospectiva, o Portal A TARDE resumiu tudo o que de mais relevante aconteceu durante os 12 meses na capital baiana e nos municípios que compõem que a RMS. Confira:

Janeiro

Logo no início do ano, uma jornalista da TV Itapoan foi agredida enquanto realizava uma reportagem sobre um acidente na avenida Orlando Gomes. Tarsilla Alvarindo, junto com o cinegrafista e o auxiliar, teria sido agredida com socos por homens que seriam familiares da vítima.

Três dias depois, mais um caso de agressão contra a mulher. Um policial foi filmado agredindo uma moradora de Fazenda Grande do Retiro. Além de xingamentos, o suspeito deu um tapa na vítima e acionou o spray de pimenta em seu rosto. Após a apuração do caso, o agente foi afastado.

Por fim, a última semana de janeiro ainda foi marcada pelo incêndio no Teatro Castro Alves. As chamas atingiram a parte superior do espaço, onde ficariam localizados os arquivos. A situação foi controlada e a Concha Acústica não chegou a ser atingida.

Última semana de janeiro ainda foi marcada pelo incêndio no Teatro Castro Alves | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Fevereiro

A chegada de fevereiro trouxe também o retorno do Carnaval à capital baiana. No entanto, alguns tristes fatos marcaram a folia. Logo no primeiro dia, uma cratera se abriu na avenida Reitor Miguel Calmon após o rompimento de uma adutora. Um carro foi completamente engolido pelo buraco, mas o casal que estava dentro do veículo não teve ferimentos.

Também no Carnaval, a advogada Saadya Rosemberg foi executada a tiros, no bairro de Tancredo Neves. Ela voltava para casa, quando teria sido surpreendida por homens armados, que dispararam contra o veículo em que ela estava com o marido. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Março

O Escândalo do Pix foi um dos assuntos mais comentados em Salvador durante o mês de março. Dois funcionários da TV Itapoan foram acusados de desviar verba doadas para ajudar pessoas que estariam passando por dificuldades. Por conta do ocorrido, ambos funcionários foram demitidos.



Delegado revelou como aconteceram os desvios do ‘Escândalo do Pix’ | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Uma festa paredão no bairro de Tancredo Neves terminou em tragédia. Ao todo, foram 10 pessoas baleadas, sendo três crianças, por conta de um confronto entre grupos criminosos. Testemunhas relataram que quatro homens chegaram em motocicletas e começaram a disparar. Posteriormente, um dos suspeitos foi preso, mas não houve mais informações quanto aos demais.



Também em março, um policial Federal foi encontrado morto no Aeroporto Internacional de Salvador. Alessandro Lima Echeverria, de 45 anos, apresentava uma perfuração causada por disparo de arma de fogo. A Polícia Federal lamentou o ocorrido e prestou condolência a amigos e familiares.



Abril

Após mais de 20 anos, os pastores envolvidos no assinato de Lucas Terra foram condenados. O Tribunal decidiu que Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda cumprirão penas de 21 anos pelo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima, que foi queimada viva e morta em março de 2001.



Família de Lucas Terra acompanhou o julgamento do caso | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Quem também teve a conclusão do julgamento foi a travesti Amanda Franco da Silva Santos, condenada a 63 anos e oito meses, pela morte dos quatro motoristas por aplicativo e uma tentativa de homicídio. O caso ocorreu em 2019 e ficou conhecido como 'Chacina do Uber'.

Maio

Salvador amanheceu sem ônibus urbanos no domingo do dia 7 de maio, por causa de mais uma paralisação do Sindicato dos Rodoviários. Os trabalhadores reivindicavam reajustes, além do pagamento de horas extras. Um esquema com coletivos do transporte complementar foi montado pela Semob para suprir a demanda populacional.

Ainda em maio, um crime bárbaro chocou a comunidade do bairro de Matatu de Brotas. Um homem de 40 anos matou a enteada e o namorado com golpes de faca na madrugada do dia 23. As vítimas foram identificadas como Mariana Angélica Borges, de 28 anos, e André Couto dos Passos, 25.

Junho

Um dos traficantes mais famosos de Salvador, Raimundo Alves de Souza, conhecido popularmente por "Ravengar", morreu aos 70 anos, no dia 8 de junho, após não resistir as consequências da diabetes. Ele ficou famoso na década de 1990 ao comandar o tráfico na localidade conhecida como Morro do Águia, situada no bairro de São Gonçalo do Retiro.

Raimundo Alves de Souza, conhecido popularmente por "Ravengar" | Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

Também em junho, imagens gravadas por câmeras de segurança em um estabelecimento comercial no bairro de Plataforma impressionaram. Nas imagens, o dono do comércio troca tiros com indivíduos após eles terem anunciado assalto no local. Após o confronto, os suspeitos desistiram do ato e fugiram em um veículo branco.

Julho

Julho também foi o mês da fartura. A equipe de reportagem do Portal A TARDE flagrou um verdadeiro amontoado de peixes na calçada da praia do bairro de Itapuã, em Salvador. O fato aconteceu no dia 20, na beira da Praia da Sereia. A maioria dos peixes era da espécie xaréu.



Agosto

No dia 17 de agosto, a Bahia perdeu uma das principais referências da luta pelos diretos 'quilombola'. A líder religiosa da comunidade Pitanga dos Palmares e coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq), Bernadete Pacífico, de 47 anos, foi assassinada brutalmente, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.



O crime foi cometido dentro da sede da comunidade, onde ela vivia. Na ocasião, dois homens armados invadiram o imóvel e a executaram com mais de 20 tiros. Dois netos da vítima estavam no momento do crime. O caso só teve um desfecho em dezembro, com a denúncia de seis pessoas.

Setembro

O mês de setembro foi marcado por operações e ações de combate ao tráfico de drogas. No dia 15, agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - Ficco, reúne as polícias Civil, Militar e Federal, foram surpreendidos por cerca de 50 integrantes de uma facção criminosa durante uma operação no bairro de Valéria, em Salvador.

Polícial Federal, Lucas Caribé, morreu durante operação da FICCO em Valéria | Foto: Reprodução

O confronto resultou na morte do Policial Federal Lucas Caribé, além de deixar outros dois agentes feridos, um da Polícia Civil e um agente federal. O caso desencadeou uma série de operações em Salvador e em outras localidades da Bahia.

Outubro

Ciúmes, traição ou ambição? O que teria levado ao assassinato brutal da cantora gospel Sara Mariano? O corpo da evangélica foi encontrado carbonizado em uma área de mata, às margens da BA-093, na altura de Dias D’Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador, no dia 27. Antes disso, ela estava desaparecida a pelo menos três dias.



Segundo as investigações, ainda em curso, o responsável por arquitetar o assassinato da cantora foi seu próprio marido, Ederlan Santos Mariano, que teria tido a ajuda de mais três pessoas; Gideão Duarte, Victor Gabriel e Bispo Zadoque (todos presos). Eles tiveram o mandado de prisão prorrogados pela Justiça e aguardam as concluisões do Inquérito Policial na prisão.

Corpo da cantora foi encontrado carbonizado após três dias desaparecida | Foto: Reprodução

Uma polêmica decisão de um desembargador colocou de voltas às ruas um dos fundadores da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Ednaldo Freire Ferreira, vulgo "Dadá", ganhou o benefício de prisão domiciliar na noite de um domingo, no dia 1º de outubro, durante plantão judiciário do desembargador Luiz Fernando Lima, do (TJ-BA). A decisão logo foi revogada, mas era tarde demais. Dadá já havia sido solto e aproveitou para fugir.



Após uma reportagem detalhada do Portal A TARDE, denunciando o fato, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu uma investigação para apurar a conduta do juiz e o afastou das atividades.

Novembro

O transporte público foi um dos principais assuntos do mês. Entre o final de outubro e início de novembro, a população ficou em alerta com a ameaça de paralisação dos rodoviários. A categoria chegou até a entrar em estado de greve, porém, no dia 10, empresários e trabalhadores entraram em acordo e a paralisação das atividades foi cancelada.



No mesmo dia, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que os soteropolitanos teriam uma nova tarifa de ônibus. A taxa subiu de R$ 4,90 para R$ 5,20. O reajuste passou a valer no dia 13.

Também no penúltimo mês do ano, a polícia descobriu que as ordens para o ataque que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé, no bairro de Valéria, partiram do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

As investigações também desvendaram um esquema ambicioso de Pablo Ribeiro de Moura, vulgo 'Amarelo', líder da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) e responsável por ordernar o ataque a uma facção rival. Após isso, ele foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima.

Dezembro

O norte-americano Zachary Modi Mikaya voltou a cena pela última vez. Ele já havia sido preso em março, após agredir uma garota de programa, se masturbar na frente de policiais e tentar 'roubar' as armas deles. Desta vez, ele virou alvo da polícia após esfaquear a namorada e, durante a fuga, tentar assassinar um taxista. Os crimes foram cometidos no dia 10, nos bairros da Graça e Barra, respectivamente.



Zachary Modi morreu após se jogar do o 2º andar de hotel para escapar da polícia | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

À procura pelo ex-engenheiro de software do Massachusetts Institute of Technology (MIT) durou dois dias. No dia 12, ele foi localizado em um hotel, no Stiep. Na tentativa de escapar das autoridades, Zachary Mikaya pulou do 2º andar do edifício e morreu.