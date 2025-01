Mercado da bola: Bahia sonda zagueiro e Vitória soma 9 reforços

Adryelson (à esq.) foi sondado pelo Bahia e Gabriel acertou com o Vitória - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Devido ao extenso calendário da temporada 2025, a dupla Ba-Vi começou a se movimentar mais cedo na janela transferências e está ativo no mercado da bola visando reforçar os elencos para o próximo ano. A partir de agora, você acompanha todas as transações de Bahia e Vitória, observando os jogadores sondados, contratados, ou aqueles que estão em negociação com os clubes baianos.

Confira o Vai e Vem do mercado do Bahia

Fechado:

Erick Pulga (Ceará) | O Bahia chegou a um acordo com o Ceará e desembolsou R$ 18,8 milhões mais um jogador para contar com o artilheiro da Série B.

Erick Pulga marcou 13 gols pelo Vozão na Série B do Campeonato Brasileiro

Michel Araújo (São Paulo) | O uruguaio de 28 anos vai assinar um contrato de 4 anos com o Bahia e custará cerca de R$ 16 milhões.

Rodrigo Nestor (São Paulo) | Meia é uma das grandes apostas para a temporada 2025 e chega ao Tricolor, inicialmente, por empréstimo.



Negociando:

Erick (Athletico-PR) | O Esquadrão disputa com o Santos a contratação do volante Erick, titular do Athletico-PR na temporada passada. Ambas as equipes formalizaram propostas.

Rebaixado à Série B, o Furacão pretende negociar jogadores para a próxima temporada

Douglas Augusto (Nantes-FRA) | O Bahia enviou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões) para repatriar o volante Douglas Augusto, do Nantes, da França.

Douglas Augusto defendeu o Esquadrão de Aço em 2019

Rumor:

Adryelson (Lyon) | Campeão da Libertadores com o Botafogo, o zagueiro foi sondado pelo Bahia e outros três clubes do futebol brasileiro.

Adryelson celebrando título da Libertadores com o Botafogo

Matheus Cunha (Flamengo) | O goleiro teve nome ligado ao Esquadrão de Aço nesta janela de transferências e pode virar alvo do Tricolor, que busca um goleiro para a próxima temporada.



Léo Scienza (Heidenheim) | O Bahia tem interesse na contratação do atacante Léo Scienza, que defende o Heidenheim, da primeira divisão alemã. Outros clubes brasileiros também sinalizaram positivamente para o jogador.



John (Botafogo) | Titular do Botafogo, o goleiro John está na mira do Bahia, que iniciou contatos para avaliar as condições de negócio.



Melou:

Isidro Pitta (Cuiabá) | O Tricolor chegou a negociar a contratação do atacante, mas recuou após o clube mato-grossense pedir cerca de R$ 38 milhões de reais pelo jogador. O paraguaio fechou com o Red Bull Baragantino.



Everson (Atlético-MG) | O Bahia estabeleceu Everson, do Atlético-MG, como alvo para a próxima temporada, mas o goleiro possui negociações avançadas para renovar contrato com o Galo.



De Saída:

Victor Cuesta | O zagueiro está em fim de contrato com o Bahia e já anunciou sua saída. O defensor ficará livre no mercado.



Cicinho | O lateral-direito está em fim de contrato com o Bahia e já anunciou sua saída. O defensor ficará livre no mercado.



Adriel | O goleiro retornará ao Grêmio, seu clube de origem, após o Bahia não demonstrar interesse em renovar o contrato de empréstimo do atleta.



Carlos De Pena | O meio-campista está em fim de contrato com o Bahia e já anunciou sua saída. O defensor ficará livre no mercado.



Confira o Vai e Vem do Mercado do Vitória:

Fechado:

Ronald Lopes (Criciúma) | O Vitória tem pré-contrato assinado com o volante Ronald, que defendeu o Criciúma na temporada passada e pertence ao Fortaleza.



Claudinho (Criciúma) | O Rubro-Negro acertou a contratação do lateral-direito Claudinho, destaque do Criciúma na temporada passada. Já houve acordo entre as partes e falta apenas a assinatura de contrato.



Zé Marcos (Juventude) | O Leão da Barra chegou a um acordo com o zagueiro Zé Marcos, que atuou pelo Juventude em 2024. O clube baiano ofereceu um contrato válido por três temporadas.



Bruno Xavier (Ituano) | O Vitória acertou a contratação do atacante Bruno Xavier, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ituano. O jogador assinou até dezembro de 2025.



Thiaguinho (Juventude) | O Rubro-Negro acertou a contratação do volante Thiaguinho, que atuou pelo Juventude em 2024. O jogador de 27 anos vai assinar vínculo válido até o final da próxima temporada.



Gabriel Vasconcellos (Coritiba) | Gabriel, que estava emprestado ao Juventude, foi comprado junto ao Coritiba por R$ 1,7 milhão e assinará com o Vitória por quatro temporadas.



Wellington Rato (São Paulo) | O meia foi adquirido pelo Vitória em um acerto de R$ 5 milhões, por 80% dos direitos econômicos do jogador.



Fabrício (Levante) | O Vitória encaminhou a contratação do atacante Fabrício, que atualmente defende o Levante, clube da segunda divisão espanhola.



Negociando:

David Luiz (Flamengo) | Fora dos planos do Flamengo, o zagueiro de 37 anos interessa ao Vitória e outros dois clubes do Brasileirão

David Luiz em ação pelo Flamengo

Gonzalo Tapia (Universidade Católica-CHI) | O Vitória disputa com outros clubes brasileiros a contratação do atacante Tapia, que está em fim de contrato com o Universidade Católica, do Chile, e viria a custo zero. As negociações estão "bem adiantadas" de acordo com o presidente Fábio Mota.



Lucas Halter (Botafogo) | O Leão da Barra tem negociações avançadas com o zagueiro Lucas Halter, do Botafogo. A contratação está próxima de ser concretizada.



De Saída:

Lucas Arcanjo | Fluminense não apresentou garantias financeiras para aquisição em definitivo e Vitória estuda a possibilidade de empréstimo remunerado do goleiro ao clube carioca.





Everaldo | Fora dos planos do Leão para a próxima temporada, o atacante Everaldo recebeu propostas de outros clubes e deve deixar o clube baiano nesta janela de transferências.



Jean Mota | Fora dos planos do Vitória para a próxima temporada, o meio-campista Jean Mota deve deixar o clube baiano nesta janela de transferências.



Willean Lepo | O lateral-direito está fora dos planos do Rubro-Negro para a próxima temporada e está acertado com o Goiás.



Patric Calmon | O lateral PK chegou a um acordo com o Remo e disputará a Série B na próxima temporada.

