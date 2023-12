Separações, reviravoltas, tragédias e +: o mundo dos famosos em 2023 | A TARDE

Em um ano marcado por reviravoltas e momentos inesquecíveis, o cenário dos famosos em 2023 foi palco de vários eventos, alguns ecoarão por muito tempo, já outros serão esquecidos.

O mundo das celebridades não deixou de cativar a atenção do público. Foram altos e baixos, romances, tragédias, polêmicas e momentos que deixaram o público boquiaberto neste ano, que começou com o ator Jeff Machado sendo considerado desaparecido pela família. Quatro meses depois ele foi encontrado morto em um baú.

O mês de janeiro, que marcou o fim do casamento de Bela Gil e João Demasi, foi marcado ainda pelo rompimento de Ivete Sangalo com seu agora antigo empresário, Fabio Almeida,após 12 anos.



Em fevereiro, fãs da clássica série Castelo Rá-Tim-Bum foram surpreendidos com um reencontro de parte do elenco, Andressa Urach anunciou a abertura de um perfil em uma plataforma de conteúdos adultos, onde, entre outros, ela gravou com anão e cadeirante e polemizou após a revelação de que seus conteúdos eram gravados pelo filho, Arthur Urach.

Em março, Anitta fez um apelo a sua então atual gravadora e pediu um valor para ela pagar e encerrar o contrato. Ainda sobre valores, foi no mesmo mês que uma das maiores polêmicas da televisão baiana e brasileira foi revelada: o escândalo do Pix da Record TV. Durante o processo, o repórter Marcelo Castro e o editor Jamerson Oliveira foram demitidos da emissora.

Naquele mês, quando a viúva de Gal Costa começou a reivindicar a herança da cantora, o casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle chegou ao fim após sete anos.

Outro casamento que chegou ao fim, este em abril, foi o de Mariana Goldfarb e Cauã Reymond. Quem também pôs um ponto final no relacionamento foi a cantora Preta Gil, que iniciou o ano em tratamento oncológico e acabou descobrindo que era traída pelo marido com a amiga pessoal e estilista da cantora.

Também em abril, quando Sikêra Jr. foi demitido da Rede TV, o Brasil prestou atenção no caso de Filó, uma capivara que havia sido adotada pelo tiktoker Agenor Tupinambá, no Amazonas, e levantou debates sobre a viabilidade de possuir um animal inusitado.



No mês seguinte, ele foi multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama após o órgão constatar irregularidades no tratamento dele com animais silvestres. E ainda, em meio às polêmicas envolvendo o coapresentador do 'Encontro', Manoel Soares, Patrícia Poeta, irritada com críticas, acionou a Justiça contra Sonia Abrão.

Ainda na seara da TV, Leão Lobo foi demitido da TV Gazeta após 2 anos, Geraldo Luís foi demitido da Record TV após 16 anos e o apresentador Fausto Silva deixou a Band após um ano e meio. Posteriormente, o espaço foi ocupado por um programa com Zeca Camargo e Glenda Kozlowski.

Em junho, a polêmica com Manoel Soares ganhou um novo capítulo com o anúncio de seu desligamento da Globo. Dias antes, Neymar usou suas redes sociais para pedir perdão e admitir que havia traído Bruna Biancardi, dois meses após ela anunciar que estava grávida do jogador.

O mês marcou ainda o início da luta de Ricardo Rocha, um empresário de 49 anos que alega ser filho do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Naquele mês, Anitta se tornou a primeira brasileira a cantar na Liga dos Campeões da Uefa.



Em julho, outro assunto acompanhado de perto pelo brasileiro ganhou um novo capítulo: depois de 20 anos, Belo, enfim, quitou a dívida milionária que tinha com Denilson.

Naquele mês, Henrique Lima se tornou o primeiro baiano a vencer The Voice Kids, programa que, no mês seguinte, teve seu fim decretado após 11 anos.

Também em agosto, quando o ator Sidney Sampaio assustou o país ao saltar de uma janela do quinto andar de um hotel, Fausto Silva começou a saga por um transplante de coração, realizado com sucesso, segundo o Hospital.

Na ocasião, Jojo Todynho foi submetida a uma cirurgia bariátrica, motivada pelo sonho de ser mãe. Enquanto isso, Pabllo Vittar e Danrlei Orrico, também conhecido como O Kanalha, se pronunciaram sobre as acusações de estarem vivendo um romance.

No mês seguinte, o baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça. Segundo o delegado Marcello Russo, o músico estava em uma área de tráfico do Rio de Janeiro. Altualmente já se fala em alta e a filha dele, Isabella Aglio, chorou ao falar em milagre.

No dia seguinte, o ator Kayky Brito foi internado em estado gravíssimo após ser atropelado pelo motorista Diones Coelho, que teve sua inocência confirmada. O ator estava na companhia de amigos, incluindo o apresentador Bruno de Luca, que alegou não saber que se tratava de Kayky. Em novembro ele chegou a anunciar uma pausa na carreira.



Ainda em setembro, Luísa Sonza anunciou que foi traída e o término do namoro com Chico Moedas após três meses de relacionamento e uma música com o nome do influenciador, que pediu desculpas ao público três meses depois. A música, por sinal, foi alterada.

Além de Sonza, uma enxurrada de casais anunciaram o término, entre eles, Sandy e Lucas Lima, Lexa e Guimê, Ana Castela e Gustavo Mioto, Arthur Aguiar e Jhenny Santucci, Paula Fernandes e Rony Cecconello, entre outros.

Em outubro, Sheuba foi pedida em casamento por Tiago Souza e aceitou. Também no mês, Juliette e Duda Beat foram acusadas de plagiar Emicida e o projeto AmarElo. Além disso, o casamento de Igor Kannário e Lai Mattos chegou ao fim e o influenciador Rico Melquíades foi submetido a cirurgias estéticas no rosto, alegando estar cansado de ser chamado de feio.

Em novembro, a Bahia recebeu a visita de Viola Davis e outras personalidades internacionais. A atriz anunciou uma produtora na capital baiana e manifestou interesse na produção de um filme sobre o Brasil.

Novembro foi marcado ainda por tristes episódios de violência contra a mulher. Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência contra o empresário Alexandre Correa e a cantora Naiara Azevedo denunciou o ex-marido por violência doméstica.



Em dezembro, o sertanejo Zé Neto foi internado em estado grave após o carro em que estava capotar na BR 153. Fechando o ano, a polêmica do perfil fake de Graciele Lacerda. A esposa de Zezé di Camargo foi flagrada com um perfil que detonava familiares Camargo e enaltecia a própria influencer.